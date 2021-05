Nach Vorwürfen : DOSB-Vize Silbersack stärkt Hörmann und fordert Klärung

DOSB-Vizepräsident Andreas Silbersack hat Alfons Hörmann seine Unterstützung zugesagt, fordert aber Klärung in der Sache.

Frankfurt am Main | „Alfons Hörmann hat meine Rückendeckung. Aber man sollte den Brief sehr ernst nehmen. Es geht darum, die Dinge, die im Raum stehen, zu prüfen, zu klären. Man muss miteinander reden - mit den Mitarbeitern, damit sie sich in dem Prozess zu einhundert Prozent wiederfinden“, sagte Sachsen-Anhalts LSB-Ehrenpräsident Silbersack der „Mitteldeutschen Zeitung“...

