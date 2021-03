Olympia 2032 : DOSB zu IOC-Votum für Brisbane: Bewerbung nun unmöglich

Der Deutsche Olympische Sportbund hält ein Festhalten an einer Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative um die Sommerspiele 2032 für falsch.

Frankfurt am Main | Weitere Bemühungen in Deutschland um Olympia in elf Jahren seien „unter Einhaltung der mit allen Beteiligten abgestimmten entscheidenden Voraussetzungen unmöglich“, teilte der DOSB mit. Die Spitze des Dachverbands setzte sich gegen die Vorwürfe zur W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.