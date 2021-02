NHL : Draisaitls Oilers gewinnen drittes Spiel in Serie

Die Edmonton Oilers mit den deutschen Eishockey-Nationalspielern Leon Draisaitl und Dominik Kahun haben in der NHL ihr drittes Spiel in Serie gewonnen.

Montréal | Beim 3:0-Erfolg bei den Montreal Canadiens glänzte vor allem der 38 Jahre alte Torhüter Mike Smith. In seinem zweiten Einsatz von Beginn an in der laufenden Saison gelang ihm ein sogenannter Shutout. Smith blieb ohne Gegentreffer und parierte alle 38 Sc...

