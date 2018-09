Turnier in Baku : Drei deutsche Judokas kämpfen bei WM um Medaillen

In Weltmeister Alexander Wieczerzak, Martyna Trajdos und Dominic Ressel haben am Sonntag gleich drei deutsche Judokas den Sprung in die Finalkämpfe der Weltmeisterschaft in Baku geschafft.

von dpa

23. September 2018, 11:53 Uhr

Trajdos und Ressel treten im Finalblock am Nachmittag jeweils im Halbfinale an und haben noch Chancen auf den Titel. Titelverteidiger Alexander Wieczerzak verlor dagegen im Viertelfinale gegen den Türken Vedat Albayrak, hat über die Trostrunde aber die Chance auf Bronze.

Die Ex-Europameisterin Trajdos muss in der Klasse bis 63 Kilogramm im Halbfinale gegen die Weltranglisten-Erste Clarisse Agbegnenou aus Frankreich antreten. Der Weltranglisten-Siebte Ressel bekommt es in der Klasse bis 81 Kilogramm mit den Japaner Sotaro Fuhiwara zu tun. Für Wieczerzak geht es gegen den Belgier Matthias Casse um den Einzug in den Bronze-Kampf. Die Titelkämpfe in Aserbaidschan laufen noch bis Donnerstag, das deutsche Team ist bislang noch ohne Medaille.