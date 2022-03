Titelkämpfe in Belgrad : Dreispringerin Rojas siegt mit Weltrekord bei Hallen-WM

Dreisprung-Olympiasiegerin Yulimar Rojas hat sich mit einem fantastischen Weltrekord zum dritten Mal zur Hallen-Weltmeisterin gekrönt.

Die 26-Jährige aus Venezuela sprang in Belgrad 15,74 Meter weit. Damit übertraf sie ihre bisherige Hallen-Bestmarke, die sie am 21. Februar 2020 in Madrid gesprungen war, gleich um 31 Zentimeter und überbot sogar ihren Freiluft-Weltrekord. Die Bestmarke von 15,67 Metern hatte Rojas im vergangenen August bei den Olympischen Spielen in Tokio aufgestellt....

