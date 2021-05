Boxen : Dritter Kampf zwischen Fury und Wilder am 24. Juli

Der nächste Boxkampf in der Schwergewichts-Trilogie zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder ist perfekt.

Las Vegas | Der britische WBC-Weltmeister wird nach Aussage seines Promoters am 24. Juli in Las Vegas erneut auf Wilder treffen, den er im Februar 2020 K.o. geschlagen hatte. Das erste Duell war im Dezember 2018 unentschieden gewertet worden. Fury wollte eigentlich am 14. August in Saudi-Arabien gegen seinen Landsmann Anthony Joshua einen Vereinigungskampf um ...

