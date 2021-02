Deutscher Schwimm-Verband : DSV-Präsident appelliert an Politik: Rettet das Schwimmen

Der neue Präsident des Deutschen Schwimm-Verbandes, Marco Troll, hat in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Landesregierungen appelliert, „die Schwimmbäder und damit das gesamte Kulturgut Schwimmen in Deutschland zu retten“.

