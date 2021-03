Ski-Weltcup : Dürr wird Slalom-Fünfte in Are - Vlhova wieder vorne

Ski-Ass Lena Dürr fährt in Are zu ihrem besten Slalom-Ergebnis seit sechs Jahren - und will am Samstag am besten gleich nachlegen. Petra Vlhova schlängelt sich zurück an die Spitze des Gesamtweltcups.

Åre | Ski-Ass Lena Dürr schrie vor Freude, die Teamkolleginnen fielen ihr um den Hals. Die Sportlerin vom SV Germering ist beim ersten von zwei Damen-Slaloms an diesem Wochenende im schwedischen Are zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis in diesem Winter gefahren. Die Münchnerin wurde am Freitag Fünfte und stellte damit ihr bislang bestes Slalom-Resultat von 2...

