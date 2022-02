Schwedischer Ex-Nationalkeeper : Ehemaliger Lautern-Torhüter Ronnie Hellström gestorben

Der langjährige Kaiserslautern-Torwart Ronnie Hellström ist nach Angaben seines ersten Vereins Hammarby IF tot. Hammarby trage Trauer, twitterte der schwedische Fußball-Erstligist.

Der an Krebs erkrankte Hellström sei am Morgen im Kreise seiner Familie im Alter von 72 Jahren gestorben. Auch die schwedische Boulevardzeitung „Expressen“ berichtete unter Berufung auf die Familie des ehemaligen Nationaltorhüters darüber. Hellström hatte „Expressen“ zufolge im November 2021 gesagt, er sei unheilbar an Speiseröhrenkrebs erkrankt. Hells...

