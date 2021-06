Deutsche Meisterschaften : Ehning im Springen vorn - von Bredow-Werndl in der Dressur

Marcus Ehning hat nach der ersten Prüfung die Führung bei den deutschen Meisterschaften der Springreiter übernommen.

Balve | Zum Auftakt in der Dressur siegte Team-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl. In Abwesenheit vieler deutscher Top-Reiter setzte sich der 47-Jährige aus Borken in Balve auf Priam du Roset nach zwei Nullrunden und der besten Zeit im zweiten Umlauf vorerst an die Spitze. Weltmeisterin Simone Blum aus Zolling lag auf Cool Hill gemeinsam mit Guido Kla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.