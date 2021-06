European League of Football : Ein neues Zeitalter für den American Football in Europa?

Liga-Boss Patrick Esume verspricht mit der neugegründeten European League of Football von Beginn an europäischen Spitzensport und eine große Präsenz in den Medien. Doch nicht überall wird die neue Liga positiv gesehen.

Hamburg | Wenn die Theaterweisheit von der verpatzten Generalprobe eine Wahrheit ist, verspricht der Saisonauftakt in der neugegründeten European League of Football (ELF) am Wochenende eine gelungene Premiere zu werden. Als der Spielball während der Saisoneröffnung am Dienstag per Fallschirmspringer abgeliefert werden sollte, verpasste der Springer das Dach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.