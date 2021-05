NFL : „Einfach happy“: Amon-Ra St. Brown von Detroit Lions gewählt

Unverhofft lange muss Amon-Ra St. Brown warten - in der vierten Runde ist es dann soweit: Die Detroit Lions sichern sich seine Dienste. Eines wurmt ihn aber.

Cleveland | Amon-Ra St. Brown ist dem Traum von der NFL einen riesigen Schritt näher und soll seine Karriere in der National Football League bei den Detroit Lions beginnen. Das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan entschied sich im Draft in der vierten Runde an der insgesamt 112. Position für den 21 Jahre alten Passempfänger mit deutscher Mutter und amerikanis...

