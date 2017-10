Zahn-Operation : Einsatz von Kreisläufer Wiencek gegen Spanien offen

vergrößern 1 von 1 Foto: Paulo Duarte 1 von 1

25.Okt.2017

Der Kreisläufer vom THW Kiel musste sich nach einer Verletzung im Spiel gegen die Füchse Berlin einer Zahn-Operation unterziehen, berichtete Nationaltrainer Christian Prokop in Berlin. «Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt.»

Der Europameister trifft am Samstag in Magdeburg und am Sonntag in Berlin auf Spanien, Finalgegner von 2016. «Spanien wird die Sache mit sehr viel Biss angehen. Das ist genau das Richtige, was wir nach einer intensiven Trainingswoche brauchen», sagte Prokop.

Auf den zentralen Positionen seien in dem 18-Mann-Aufgebot bereits «wichtige Eckpfeiler» für das endgültige Aufgebot der EM (11. bis 29. Januar 2017) in Frankreich vertreten. Er werde allerdings aus einem Pool von 30 Spielern auswählen, betonte der Bundestrainer. «Gerade wenn man die Außenpositionen nimmt, ist man da nicht gesetzt. Da ist die Tür für die offen, die jetzt nicht dabei sind.»

Nach den beiden Partien gegen Spanien trifft sich das Team am 28. Dezember erneut, der finale EM-Lehrgang beginnt am 2. Januar in Stuttgart. Gegen Island stehen dann am 5. und 7. Januar zwei Generalproben auf dem Programm. Die Endrunde in Kroatien beginnt am 12. Januar. Deutschland trifft in der Gruppe C auf Slowenien, Mazedonien und Montenegro.

