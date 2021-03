DEL : Eisbären Berlin siegen bei den Kölner Haien

Die Eisbären Berlin haben den dritten Sieg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert.

Köln | Am Mittwochabend gewannen die Hauptstädter bei den Kölner Haien mit 6:3 (4:1, 0:1, 2:1) und festigten damit die Tabellenführung in der Nordgruppe. Parker Tuomie gelangen zwei Tore, außerdem trafen Kris Foucault, Marcel Noebels, Sebastian Streu und Frank Hördler für die Eisbären. Vor leeren Rängen in der Kölner Arena traf Tuomie gleich im ersten Pow...

