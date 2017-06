Saison 2017/18 : Alle DEL-Teams erhalten Lizenz für neue Spielzeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Die Liga pausiert wegen Olympia im Februar und beendet die Hauptrunde am 4. März 2018. Die Playoffs starten am 7. März und enden spätestens am 26. April.

erstellt am 29.Jun.2017 | 11:13 Uhr