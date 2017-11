Meister EHC unterliegt SC Bern : Aus für Mannheim und München in Champions League

vergrößern 1 von 1 Foto: Simon Hastegrd 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 22:09 Uhr

Nach dem 3:2 im Hinspiel mussten sich die Bayern in einem packenden Rückspiel dem 15-maligen Schweizer Champion SC Bern mit 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) geschlagen geben. Die Münchner konnten die Partie vor 2690 Zuschauern nur in den ersten beiden Dritteln ausgeglichen gestalten.

Brooks Macek (10. Minute) und Derek Joslin (22.) waren für die Truppe von Trainer Don Jackson erfolgreich. Für die Eidgenossen konnten Tristan Scherwey (10.) und Simon Moser (27.) ausgleichen. Im dritten Drittel schossen dann Luca Hischier (46.), Simon Bodenmann (50.) und Andrew Ebbett (57.) die Berner weiter.

Die Adler unterlagen im Achtelfinal-Rückspiel beim schwedischen Vizemeister Brynäs IF Gävle mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Mannheim hatte bereits die Heimpartie vor einer Woche mit 2:3 verloren. Devin Setoguchi brachte die Gäste zwar in der 2. Minute in Führung, Jacob Blomqvist (58.) und Linus Ölund (60.) schossen die entscheidenden Tore für den 13-fachen schwedischen Meister.

Das Viertelfinale findet am 5./6. und 12. Dezember statt. Brynäs IF trifft auf den tschechischen Club Ocelari Trinec.