NHL-Verstärkung : DEB-Team mit Draisaitl - Ohne acht Silber-Gewinner zur WM

NHL-Jungstar Leon Draisaitl verstärkt den Olympia-Zweiten Deutschland bereits in dieser Woche in Berlin zur Vorbereitung auf die Eishockey-WM im Mai.

von dpa

16. April 2018, 10:49 Uhr

Der Ausnahmestürmer der Edmonton Oilers ist einer von acht neuen Spielern, die Bundestrainer Marco Sturm für die Testspiele gegen Frankreich in Wolfsburg und am Samstag in Berlin in den Kader berief. «Ich bin besonders stolz, jetzt im Team des olympischen Silbermedaillengewinners zu stehen», sagte Draisaitl. Ob der 22-Jährige auch am Donnerstag bereits spielen wird, ist aber noch unklar. «Wir müssen zunächst schauen, in welcher Verfassung er sich befindet», sagte Sturm.

In Dennis Seidenberg läuft ein weiterer NHL-Spieler in Dänemark bei der Weltmeisterschaft (4. bis 20. Mai) für Deutschland auf. Der Verteidiger der New York Islanders stößt allerdings erst in der kommenden Woche zum Team. Dagegen sagte dessen Teamkollege Thomas Greiss für die WM ab. Der Torhüter ist ebenso verletzt wie die Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, Leo Pföderl (Nürnberg) und Marcus Kink (Mannheim). Damit muss Sturm bei der WM bereits auf acht Mitglieder des Olympia-Sensationsteams verzichten, die entweder verletzt oder nach dem Silbergewinn zurückgetreten sind.