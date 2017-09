Während Olympia-Pause : DEL bei All-Star-Turnier europäischer Eishockey-Ligen dabei

Hannover (dpa) - Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) nimmt während der Olympia-Pause im Februar 2018 an einem All-Star-Turnier in Bratislava teil. Betreut wird die DEL-Auswahl am 17. Februar in der slowakischen Hauptstadt vom früheren Nationalspieler Erich Kühnhackl.