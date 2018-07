Eishockey : DEL startet mit Final-Neuauflage Berlin gegen München

Die Deutsche Eishockey Liga startet mit einer Neuauflage des Playoff-Finales zwischen den Eisbären Berlin und Meister EHC Red Bull München in die neue Saison. Die Partie wird am 14. September 2018 ausgetragen, teilte die DEL mit.

von dpa

08. Juli 2018, 11:15 Uhr

Der komplette Spielplan für die Saison 2018/2019 wird am Montag vorgestellt. Brisant ist am ersten Spieltag zudem das Prestigeduell der Adler Mannheim und der Düsseldorfer EG. Bei der DEG steht zur neuen Saison wieder der langjährige Mannheimer Profi und Trainer Harold Kreis als Coach an der Bande.