Heimniederlage : Eisbären Berlin verlieren 2:3 gegen Augsburg

Die Eisbären Berlin haben gegen die Augsburger Panther ihre erste Heimniederlage seit dem Jahreswechsel kassiert und damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst.

von dpa

31. Januar 2018, 22:35 Uhr

In der Arena am Ostbahnhof verloren sie nach einer mäßigen Leistung gegen Gäste mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:2). Die Treffer von Louis-Marc Aubry und Mark Olver reichten nicht, um Uwe Krupp in seinem 200. DEL-Spiel als Cheftrainer der Berliner einen Sieg zu bescheren.

Die 10 329 Zuschauer sahen ein Anfangsdrittel ohne große Höhepunkte, weil den Teams im Angriff nur wenig gelang. Den ersten Treffer erzielten die Gäste: Nach einer knappen halben Stunde war Thomas Holzmann im Powerplay erfolgreich. Der Ausgleich ließ nur fünf Minuten auf sich warten. Aubry traf mit einer sehenswerten Direktabnahme.

Im Schlussabschnitt brachte Jordan Samuels-Thomas die Augsburger nach 59 Sekunden wieder in Führung, diesmal glich Olver für die Hausherren aus. Auf den dritten Treffer der Gäste durch Jaroslav Hafenrichter fanden die Eisbären aber keine Antwort mehr.