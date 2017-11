Vor Abflug nach Südkorea : Eishockey-Team bestreitet Olympia-Test in der Schweiz

München (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam absolviert kurz vor dem Abflug zu den Olympischen Winterspielen nach Südkorea noch ein Testspiel in der Schweiz. Die Partie findet am 6. Februar in Kloten (18.30 Uhr) statt.