26.Dez.2017

Das DEL-Topteam gewann 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) und unterstrich seine bislang überzeugende Saison. Die Adler gingen durch den früheren NHL-Profi Marcel Goc zu Beginn des zweiten Drittels in Führung. Doch mit zwei Treffern binnen 13 Sekunden drehten die Franken die Partie. Die Mannheimer müssen mit nur einem Sieg aus sieben Spielen unter Trainer Bill Stewart um ihre Playoff-Teilnahme bangen.

Dank eines Blitzstarts feierten die Eisbären Berlin ein 4:1 (3:0, 0:0, 1:0) gegen die Pinguins Bremerhaven. Die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp festigte ihre Spitzenplatzierung und bleibt mit 73 Zählern in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Punkt hinter Nürnberg. Keine acht Minuten dauerte es bis zum 3:0.

Die Kölner Haie schafften nach dem Debakel gegen den EHC Red Bull München mit einem Pflichtsieg einen Schritt zur Wiedergutmachung. Der achtmalige deutsche Meister erkämpfte beim Tabellenletzten Straubing Tigers ein 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Damit sicherte sich Köln wichtige Punkte im Kampf um einen Platz um die direkte Playoff-Qualifikation am Hauptrunden-Ende und rückte vorerst auf Rang sechs vor.

Nationalstürmer Felix Schütz überzeugte in Straubing mit einem Doppelpack (46./49.). Mit Trainer Peter Draisaitl befinden sich die Haie insgesamt in einem leichten Aufwärtstrend, bekamen am vergangenen Freitag mit dem 0:6 gegen Meister München aber einen heftigen Dämpfer .