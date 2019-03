Eishockey : Münchens Seidenberg für nächstes DEL-Playoff-Spiel gesperrt

München (dpa) – Titelverteidiger EHC Red Bull München muss im dritten Spiel der Viertelfinal-Playoffs gegen die Eisbären Berlin auf Nationalspieler Yannic Seidenberg verzichten.

von dpa

16. März 2019, 22:00 Uhr

Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga sperrte den Verteidiger für die nächste Partie am Sonntag (17.00 Uhr) in München, weil er im vorangegangenen Spiel in Berlin Eisbären-Profi Austin Ortega einen Check von hinten gegen die Bande verpasst hatte.

Die Stürmer John Mitchell und Andreas Eder können dagegen am Sonntag für München spielen. Auch sie hatten am Freitag beim 0:4 in Berlin nach Fouls Strafen während des Spiels kassiert. Mitchell wurde zusätzlich mit einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe bedacht, das Verfahren gegen Eder wurde eingestellt.