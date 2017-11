Beifall aus dem Kreml : NHL-Star Owetschkin gründet Bewegung für Putin

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Gunn 1 von 1

03.Nov.2017

Aus dem Kreml gab es Beifall für die Initiative. «Wir begrüßen Saschas Wunsch, den Präsidenten zu unterstützen», sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Owetschkin sei ein «sehr bekannter, ein sehr erfolgreicher Russe». Es sei aber noch nicht klar, welche Form die Initiative annehmen werde.

Putin hat seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt. Es wird aber davon ausgegangen, dass er sich am 18. März 2017 für sechs weitere Jahre im Kreml wählen lassen will. Es hat Tradition, dass er sich der Unterstützung prominenter Sportler und Künstler versichert.

«Ich bin überzeugt, dass wir Anhänger von Wladimir Putin viele sind. Wir wollen uns zusammentun und allen ein starkes und geeintes Russland zeigen», schrieb Owetschkin. Der Erfolgsstürmer streitet derzeit mit der nordamerikanischen Profiliga NHL, weil sie Nationalspieler nicht für die Olympischen Winterspiele in Pyoengchang in Südkorea freistellen will. Owetschkin will für Russland antreten.

