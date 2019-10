DEL : Trotz Niederlagen-Serie: Cortina bleibt Grizzlys-Trainer

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben ihrem Trainer Pat Cortina auch nach sieben Niederlagen in Serie den Rücken gestärkt.

von dpa

15. Oktober 2019, 16:25 Uhr

«Ich kann deutlich sagen, dass ich trotz der Niederlagenserie nach wie vor sehr großes Vertrauen in die Mannschaft und in die Arbeit der Trainer habe», sagte Manager Karl-Heinz Fliegauf in einem auf der Club-Homepage veröffentlichten Interview. Der frühere Bundestrainer Cortina war erst in diesem Sommer nach Wolfsburg gewechselt und baut dort zurzeit nach der enttäuschenden Vorsaison eine neue Mannschaft auf.