Weltcup in Heerenveen : Eisschnellläufer Dufter auf Rang 16 über 500 Meter

Joel Dufter ist in Heerenveen zu seiner bisher besten Platzierung über 500 Meter im Eisschnelllauf-Weltcup gesprintet.

Heerenveen | Der 25 Jahre alte EM-Dritte aus Inzell kam in 34,96 Sekunden auf Platz 16. Bei der EM vor zwei Wochen an gleicher Stelle hatte er in 34,79 Sekunden seine persönliche Bestzeit erreicht. 0,49 Sekunden schneller als Dufter war Sieger Pawel Kulischnikow....

