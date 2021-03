Eiskunstlauf-WM : Eistänzer Müller/Dieck erreichen souverän das Kür-Finale

Die deutschen Eistanz-Meister Meister Katharina Müller/Tim Dieck (Gütersloh/Dortmund) haben bei ihrem WM-Debüt in Stockholm den Sprung in das Kür-Finale geschafft.

Stockholm | Für ihre starke Präsentation im Kurzprogramm zur „Swing Time“-Musik erhielten sie 68,37 Punkte und kamen mit dem 17. Platz unerwartet locker ins Finale. „Es gab zwei kleine Patzer. Ansonsten lief es gut. Es war wie in einem Atemzug“, sagte Katharina Müller. In der Kür kämpfen sie vor allem um einen Startplatz für die Olympischen Winterspiele 2022 in P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.