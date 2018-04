Finalturnier in Tokio : Elisabeth Seitz sichert sich Turn-Weltcup

Die deutsche Meisterin Elisabeth Seitz hat am Samstag zum zweiten Mal nach 2012/13 den Turn-Weltcup im Mehrkampf gewonnen und dafür einen Scheck in Höhe von 25 000 Schweizer Franken (21 000 Euro) kassiert.

von dpa

14. April 2018, 11:41 Uhr

Die Stuttgarterin belegte beim Finalturnier in Tokio nach einem Absteiger vom Schwebebalken bei einem gymnastischen Sprung mit 52,299 Punkten zwar nur den fünften Platz, profitierte aber davon, dass die bis dahin in der Gesamtwertung führende Russin Angelina Melnikowa in Japan nicht am Start war. Den Sieg trug vor eigenem Publikum in einem starken Feld die Japanerin Mai Murakami (56,532) davon.

Gleichfalls Fünfter in Tokio wurde der Chemnitzer Andreas Bretschneider (80,298 Punkte) in der Männer-Konkurrenz, die von den beiden Japanern Kenzo Shirai (86,064) und Wataru Tanigawa (84,399) dominiert wurde.