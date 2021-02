„Copernicus Cup“ : EM-Generalprobe: Deutsche Leichtathleten mit Luft nach oben

Da ist noch Luft nach oben. Zwei Wochen vor der Hallen-EM in Torun konnten die deutschen Leichtathleten nicht überzeugen.

Arena Torun,Polen | Die deutschen Leichtathleten konnten sich bei der Generalprobe für die Hallen-EM in Torun noch nicht für Medaillen empfehlen. Gut zwei Wochen vor den Titelkämpfen boten Asse wie Läuferin Gesa Krause oder Kugelstoßer David Storl am Mittwoch in der pol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.