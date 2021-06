Enger Terminplan wegen Corona : EM, Olympia, EM, WM: Boll & Co. im Tischtennis-Stress

Monatelang hat die Corona-Pandemie fast alle internationalen Tischtennis-Wettbewerbe verhindert. Jetzt müssen sie in nur wenigen Monaten nachgeholt werden. Gleich zu Beginn will Timo Boll in Warschau seinen achten EM-Titel gewinnen.

Torwar Arena Warschau | Mit internationalen Meisterschaften im Tischtennis verhält es sich während der Coronavirus-Pandemie wie mit der berühmten Ketchup-Flasche, auf die man unentwegt draufklopft. Erst passiert 15 Monate lang gar nichts - und jetzt geht es im Wortsinn Schlag auf Schlag. An diesem Dienstag beginnen in Warschau die Europameisterschaften im Einzel, bei dene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.