Aus Corona-Gründen : Embiid und Simmons verpassen NBA-All-Star-Spiel

Die Basketballer Joel Embiid und Ben Simmons von den Philadelphia 76ers verpassen das All-Star-Spiel der NBA.

Atlanta | Wie die beste Basketball-Liga der Welt mitteilte, sind die beiden Sportler noch in Philadelphia mit einer Person in Kontakt gekommen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Simmons hätte in der Nacht zum Montag (2.00 Uhr MEZ) für das Team von LeBron James spielen sollen, Embiid war Teil des Teams von Kevin Durant, der selbst wegen einer Verle...

