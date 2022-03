Biathlon : Endlich auf dem Podium: Vanessa Voigt überrascht sich selbst

So schnell hat sich Vanessa Voigt den Durchbruch gar nicht zugetraut. Die Thüringerin schafft es in Estland erstmals in ihrer Karriere auf das Biathlon-Podest.

Die Augen leuchteten, Vanessa Voigt war nach ihrem Biathlon-Coup in Otepää überglücklich. „Das ist die Kirsche auf der Torte für mich“, sagte sie. „Ich freue mich mega, dass ich auf diesem Podest stehen darf. Wer hätte das gedacht vor der Saison“, meinte die 24-Jährige. Erstmals in ihrer Karriere hatte die junge Thüringerin dieses Kunststück geschafft,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.