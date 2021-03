Tischtennis WTT-Serie : Endspiel erreicht: Ovtcharov schlägt auch Japaner Harimoto

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat beim ersten Turnier der neuen WTT-Serie gleich das Endspiel erreicht.

Doha | Der frühere Weltranglisten-Erste gewann in Doha/Katar nach einem 0:2-Satzrückstand noch 4:2 gegen den 17-jährigen Japaner Tomokazu Harimoto. Finalgegner ist der zweite Jungstar des Tischtennis-Sports: der erst 19 Jahre alte Lin Yun-Ju aus Taiwan. Ovtcharov hatte zuvor am Nachmittag im Viertelfinale den schwedischen Vize-Weltmeister Mattias Falck be...

