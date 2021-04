Deutsche Ruderverband : Erfolgreicher Start von Zeidler in den Ruder-Weltcup

Für Oliver Zeidler hat der erste Ruder-Weltcup der Olympia-Saison erfolgreich begonnen.

Jarun See Zagreb | Knapp drei Wochen nach seinem EM-Triumph in Italien präsentierte sich der Einer-Fahrer aus Ingolstadt auf dem Jarun-See in Zagreb erneut in blendender Form. Mit dem souveränen Sieg über die chancenlosen Konkurrenten Onat Kazakli (Türkei) und Rajko Hrvat (Slowenien) zog der 24-Jährige direkt in das Halbfinale ein. „Man startet natürlich auch hier er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.