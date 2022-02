Premier League : Eriksen-Debüt für Brentford noch nicht absehbar

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen muss nach seinem Wechsel in die Premier League noch auf sein Comeback warten. „Es ist schwer zu sagen, wann er so weit sein wird”, sagte Trainer Thomas Frank von Eriksens neuem Club FC Brentford.

Er hoffe auf wenige Wochen, „aber ich weiß es nicht”, sagte der Däne. Er könne mehr sagen, wenn er Eriksen erstmals im Training gesehen habe. Der 29-Jährige wird am Sonntag in der britischen Hauptstadt erwartet und soll am Montag erstmals mit dem Team trainieren. Eriksen hatte beim Londoner Erstligaaufsteiger zunächst einen Vertrag bis zum Sommer unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.