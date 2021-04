WTA-Turnier : Erstrunden-Aus für Petkovic und Schunk in Stuttgart

Andrea Petkovic und Nachwuchsspielerin Nastasja Schunk sind beim Tennis-Turnier in Stuttgart als erste Deutsche ausgeschieden.

Stuttgart | Die 33 Jahre alte Petkovic verlor in der ersten Runde gegen die Griechin Maria Sakkari mit 2:6, 2:6 und war dabei völlig chancenlos. Die 17 Jahre alte Schunk musste sich der an Nummer acht gesetzten Belinda Bencic aus der Schweiz mit 4:6, 2:6 geschlagen geben, zeigte dabei in der Porsche-Arena aber vor allem im ersten Satz eine gute Leistung. Schun...

