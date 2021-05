Corona-Krise : Ethikrat-Vorsitzende Buyx kritisiert Austragung von Olympia

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hält die Austragung der Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio für fahrlässig.

Berlin | „Wir sind in der schlimmsten Welle der Pandemie. In Indien brennen die Feuer vor den Krankenhäusern. In vielen Ländern sind noch nicht mal die Krankenschwestern geimpft. Hinzu kommen immer neue Virusmutanten. Da finde ich Ereignisse, die internationales Reisen anregen, wirklich sehr schwierig“, sagte Alena Buyx (43) dem „Spiegel“. Zugleich schlage ihr...

