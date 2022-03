Basketball : Eurocup: Towers-Coach Calles warnt vor Schlusslicht Trento

Die Basketballer der Hamburg Towers wollen sich im vorletzten Heimspiel der Eurocup-Vorrunde eine gute Ausgangsposition für die Playoffs erarbeiten. Allerdings warnte Trainer Pedro Calles vor dem italienischen Vertreter Dolomiti Energia Trento, der am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in der Hansestadt zu Gast ist. „Trento hat zwar in den letzten Monaten keinen guten Lauf, aber ihre Qualität ist sehr hoch. Wenn wir es nicht schaffen, aggressiv und effizient zu spielen, dann werden wir unsere Probleme haben“, sagte der Spanier.

Für die Hamburger, die nach der Suspendierung des russischen Vertreters Lokomotiv Kuban Krasnodar bereits als Achtelfinal-Teilnehmer feststehen, ist zwischen Platz fünf und acht noch alles möglich. Die Towers spielen auch noch gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen (4. April) und bei Turk Telekom Ankara (6. April). Mit Blick auf die Runde der besten 1...

