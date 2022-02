Weitere-sportarten : Europameister Thieme reitet in Florida zu GP-Sieg

Springreiter Andre Thieme hat bei seiner mehrwöchigen USA-Reise seinen ersten Sieg gefeiert. Der Europameister aus Plau am See ritt am Sonntag (Ortszeit) im Großen Preis von Ocala zum Sieg. Mit seiner EM-Stute Chakaria war der 46-Jährige schneller als der ebenfalls fehlerfreie Kanadier Francois Lamontagne mit Chanel du Calvaire. Thieme ist im Januar nach Florida gereist, wo er seit mehreren Jahren im Winter reitet und sich auf die Freiluft-Saison in Europa vorbereitet.

