Radstar in Formkrise : Ex-Tour-Sieger Froome: „Werde das Handtuch nicht werfen“

Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archivbild

Trotz seiner schwachen Rennergebnisse denkt der viermalige Tour-de-France-Sieger Christopher Froome nicht ans Aufgeben.

Monaco | „Viele Leute in den sozialen Medien haben sich gemeldet und gesagt: 'Hör zu, Kumpel, häng dein Rad an den Nagel. Du bist fertig. Du wirst nie wieder dorthin zurückkommen.' Das bringt mich zum Lachen“, sagte Froome in einem Youtube-Video: „Ich werde nicht das Handtuch werfen, weil ich diesen Punkt noch nicht erreicht habe.“ Seit seinem schlimmen Stu...

