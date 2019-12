Darts : Ex-Weltmeister Lewis wendet frühes Aus knapp ab

Der zweimalige Darts-Weltmeister Adrian Lewis hat ein frühes Aus bei der WM in London gerade noch abgewendet. Der Engländer mit dem Spitznamen «Jackpot» gewann im Alexandra Palace nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gegen den Spanier Cristo Reyes und schaffte den Sprung in die dritte Runde.

von dpa

21. Dezember 2019, 17:54 Uhr

In einem packenden Match, das auch die 3000 Zuschauer in London massiv anstachelte, steigerte sich der Weltmeister von 2011 und 2012 klar und warf zwischenzeitlich sogar acht perfekte Darts. Den sogenannten «Neun-Darter», mit dem man 501 Punkte mit neuen Würfen auf null stellt, verpasste er nur um Millimeter.

In Max Hopp und Nico Kurz sind zwei deutsche Spieler in der Runde der letzten 32 vertreten. Hopp trifft am Sonntag (14.45 Uhr/Sport1 und DAZN) auf Darius Labanauskas aus Litauen. Kurz trifft am Montag auf den Engländer Luke Humphries.