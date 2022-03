Paralympics : „Fader Beigeschmack“: DBS-Chef kritisiert Klassifizierung

Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) hat deutliche Kritik an zahlreichen Klassifizierungen während der Paralympics in Peking geübt.

„Ich hatte die Hoffnung, dass das IPC die Achillesferse der Klassifizierung überwunden hat“, sagte Beucher in China: „Die Spiele haben aber jetzt schon gezeigt, dass die Diskussion ganz oben auf der Agenda stehen muss. Was da in einigen Disziplinen gelaufen ist, vor allem im alpinen Bereich, da kann man einfach nicht schweigen.“ Beucher wirft dem Inter...

