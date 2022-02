DM in Leipzig : Farken Hallenmeister über 1500 Meter

Lokalmatador Robert Farken hat sich erstmals den Titel als deutscher Hallenmeister über 1500 Meter geholt.

Nach zuvor drei Erfolgen über 800 Meter setzte sich der 24 Jahre alte Läufer aus Leipzig in 3:50,70 Minuten durch. In einem taktischen Rennen blieb Farken damit 15 Sekunden über seiner Jahresbestleistung, die nur eine gute Sekunde vom deutschen Rekord entfernt ist. An den Gerüchten, er habe den Rekord angreifen wollen, sei zwar etwas dran gewesen, sagt...

