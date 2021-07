Basketball-Bundesliga : FC Bayern verpflichtet deutschen Nationalspieler Obst

Der FC Bayern hat Basketball-Nationalspieler Andreas Obst verpflichtet und damit einen der begehrtesten deutschen Profis nach München gelockt.

München | Der Nationalspieler, der am Wochenende mit der DBB-Auswahl die Olympia-Qualifikation geschafft hat und nun an den Sommerspielen in Tokio teilnimmt, erhielt einen Zweijahresvertrag. Der 24-Jährige kommt von ratiopharm Ulm ist nach dem Serben Ognjen Jaramaz der zweite Neuzgang auf der Position des Shooting Guards. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.