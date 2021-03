Weltverband PDC : Finale der Darts Premier League 2021 doch nicht in Berlin

Der Finalabend der Darts Premier League 2021 kann doch nicht wie geplant in Berlin stattfinden.

Berlin | Über diesen coronabedingten Wechsel informierte der Weltverband PDC. Stattdessen sollen alle 17 Abende des im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerbs im englischen Milton Keynes veranstaltet werden, darunter auch das ursprünglich in der deutschen Hauptstadt geplante Finale am 28. Mai. Die Premier League beginnt in diesem Jahr verspätet am Ostermontag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.