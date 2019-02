Champions-League : Flensburger Handballer gewinnen knapp in Zagreb

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben im Kampf um Platz drei in der Champions-League-Vorrunde einen wichtigen Sieg gefeiert.

von dpa

24. Februar 2019, 18:50 Uhr

Der deutsche Meister gewann 22:21 (9:11) beim kroatischen Rekordchampion RK Zagreb. Bester Werfer der Norddeutschen war Hampus Wanne mit neun Treffern, für Zagreb erzielte Zlatko Horvat fünf Treffer.

Die Schützlinge von SG-Trainer Maik Machulla starteten unglücklich in die Partie. Magnus Jöndal und Wanne scheiterten nacheinander beim Strafwurf. Überhaupt ließ die Chancenverwertung zu wünschen übrig, und so setzten sich die Kroaten auf 10:6 (27.) ab.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich zunächst eine verbesserte Flensburger Mannschaft. Vier Treffer in Serie sorgten für eine 13:11-Führung, ehe den Gastgebern in der 37. Minute der erste Treffer im zweiten Spielabschnitt gelang. Die SG versäumte es aber, für klare Verhältnisse zu sorgen. Erst eine Parade von Torwart Benjamin Buric und ein Treffer von Anders Zachariassen sorgten für den glücklichen Sieg.

Im finalen Gruppenspiel treten die Flensburger am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) in der heimischen Arena gegen den HBC Nantes an. Gegen die Franzosen genügt ein Unentschieden, um Platz drei zu sichern.