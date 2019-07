Grand Prix in Melbourne : 70. Formel-1-Saison startet am 15. März 2020 in Australien

Die 70. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft startet am 15. März 2020 in Melbourne. Es wird zudem das 25. Jahr sein, in dem der Große Preis von Australien im Albert Park von Melbourne stattfindet. Das gab die Motorsport-Königsklasse bekannt.

von dpa

06. Juli 2019, 10:50 Uhr

«Der Albert Park ist eine der populärsten Orte im Rennkalender, jeder in der Formel 1 schätzt ihn», sagte Formel-1-Boss Chase Carey. «Es könnte keinen besseren Platz geben, um die Saison 2020 zu beginnen, die wegen des 70. Geburtstags eine besondere sein wird.» Seit 1996 findet das Australien-Rennen in Melbourne statt. Meist war es der Auftakt in die Saison.