Instagram-Chat mit Fans : Hamilton-Einblicke in Privatleben: Zwei Uhr nachts ins Bett

Spa-Francorchamps (dpa) – Erst ein spontanes Gitarrenkonzert, dann eine Tour durch sein Appartement - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat am Rande des Großen Preises von Belgien ungewöhnlich tiefe Einblicke in sein Leben abseits der Rennstrecke gegeben.

von dpa

31. August 2019, 10:21 Uhr

Auf seinem Instagram-Account ging der Mercedes-Pilot am späten Freitagabend spontan live und beantwortete auch Fragen seiner Fans.

Hotels möge er nicht mehr besonders, sagte Hamilton in die Kamera seines Smartphones und lief anschließend durch die geräumige Wohnung, in der er am Renn-Wochenende bei Spa-Francorchamps lebt. «Das mache ich nicht so oft», sagte der fünfmalige Weltmeister und grinste.

Viel Zeit verbringe er dort aber ohnehin nicht. «Normalerweise bin ich bis 22.30 Uhr an der Strecke und einer der Letzten», sagte Hamilton vor dem Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) und verriet zu seinem Tagesablauf weiter: «Ich gehe immer erst gegen 2.00 Uhr nachts ins Bett, sechs Stunden Schlaf sind für mich gut.»

Der 34 Jahre alte Brite zeigte neben seinem Schlafzimmer und Bad auch einen Koffer mit einer mobilen Spielekonsole, mit der er überall auf der Welt online gehen kann, um zu zocken. Aktuell spiele er vor allem «Call of Duty: Black Ops 4». Außerdem beschäftigt er sich in seiner Freizeit viel mit Musik, den zeitweise mehreren tausend Zuschauern bei Instagram gab er auch gleich eine Kostprobe auf seiner Gitarre.

In der angemieteten Wohnung ist Hamilton selten alleine, sagte er. Freunde seien da, außerdem wohnt seine persönliche Trainerin Angela Cullen dort. Cullen, die während des kurzen Livestreams gerade Kleidung bügelte, gilt als eine der engsten Vertrauten Hamiltons.