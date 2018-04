Hintergrund : Hamilton-Rekord: Zum 28. Mal in Serie mit WM-Punkten

Lewis Hamilton hat in Shanghai trotz des für ihn unbefriedigenden vierten Platzes eine weitere Formel-1-Bestmarke aufgestellt.

von dpa

15. April 2018, 11:18 Uhr

Der Mercedes-Pilot fuhr beim Großen Preis von China zum 28. Mal in Serie in die Punkteränge und löste Kimi Räikkönen an der Spitze des Rankings ab. Der Finne hatte dies in seiner Zeit bei Lotus zwischen April 2012 und Juli 2013 geschafft. Mit seinem dritten Platz in der Vorwoche in Bahrain hatte Hamilton Räikkönens Bestmarke eingestellt.

Fahrer Punkte in Serie Von - Bis Lewis Hamilton (Großbritannien) 28x seit 10/2016 Kimi Räikkönen (Finnland) 27x 04/2012-07/2013 Michael Schumacher (Kerpen) 24x 08/2001-03/2003 Fernando Alonso (Spanien) 23x 06/2011-07/2012 Sebastian Vettel (Heppenheim) 21x 07/2014-07/2015