Formel-1-GP in Suzuka : Japan-Sieger Hamilton: «Immer noch ein langer Weg»

vergrößern 1 von 1 Foto: Toru Takahashi 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 10:43 Uhr

Suzuka (dpa) – Fragen an Lewis Hamilton aus den Gesprächsrunden nach seinem für die Formel-1-WM wohl vorentscheidenden Sieg in Japan.

Herr Hamilton, wie fühlt sich dieser Sieg an?

Lewis Hamilton: Die Strecke war fantastisch und das Team hat einen unglaublichen Job gemacht. Es ist einfach toll, so einen wunderschönen Tag hier zu haben. Es war nicht einfach, weil die Red Bulls wirklich sehr schnell waren. Vor allem am Ende kamen sie mir sehr nah. Max (Verstappen) hat es uns nicht leicht gemacht.

Wie haben Sie den Start empfunden?

Hamilton: Der Start war okay, er war aber nicht der tollste. Ich habe später versucht, Reifen und Tempo zu kontrollieren. Die Red Bulls waren wirklich sehr schnell. Mit den Reifen waren wir wirklich an der Grenze, deshalb war es entscheidend, die Reifen zu schonen.

Wie bewerten Sie diesen Vorsprung von 59 Punkten auf Ihren WM-Verfolger Sebastian Vettel?

Hamilton: Ehrlich gesagt, konnte ich von so einem Vorsprung in der Fahrerwertung nur träumen. Ich verdanke alles dem Team, es ist so akribisch. Ohne die Zuverlässigkeit meines Teams hätten wir diese Ergebnisse nicht holen können. Es war kein Spaziergang im Park, ich musste hart arbeiten.

Haben Sie schon eineinhalb Hände an der WM-Trophäe?

Hamilton: Es ist echt unglaublich, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Das Team hat gezeigt, dass wir eine solide Plattform haben. Es ist aber immer noch ein langer Weg. 100 Punkte sind noch zu holen und das ist viel. Es kann im Leben immer viel passieren.

Werden Sie vor den letzten vier Rennen Ihre Herangehensweise ändern?

Hamilton: Dafür gibt es keinen Grund, du gehst raus und willst Rennen fahren. Ich gehe in meiner Position keine verrückten Risiken ein. Es geht weiter darum, das zu tun, was wir tun. Wenn du manchmal ein bisschen vom Gas gehst, bringst du dich mehr in Probleme als du denkst.

Zeitplan Japan-Rennen

2016er Ergebnisse

Infos zum Grand Prix

Streckenplan

Reifenwahl für Japan

Geschichte des Rennens

Mercedes-Vorschau